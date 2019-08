Mann zeigt Kofferdiebstahl an und wird selbst verhaftet

Hamburg. Ein 42-Jähriger hat am Hamburger Hauptbahnhof bei der Bundespolizei einen Kofferdiebstahl gemeldet und einen 47-Jährigen dafür verantwortlich gemacht. Bei einer Überprüfung am Donnerstagabend stellte sich heraus, dass die Beschuldigung falsch war. Stattdessen wurde der 42-Jährige selbst mit einem Haftbefehl gesucht, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Möglicherweise trugen den Angaben nach auch die rund 3,3 Promille Alkohol, die der Mann im Blut hatte, dazu bei, dass er seinen Koffer nicht mehr wiederfand.