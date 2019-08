75-Jährige in Hamburg gefesselt und ausgeraubt

Hamburg. Eine 75 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Hamburg-Blankenese gefesselt und ausgeraubt worden. Eine Suche nach dem Täter mit zehn Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Personenspürhund blieb zunächst erfolglos, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 45 bis 55 Jahre alte Täter hatte am Donnerstag bei der Frau an der Wohnungstür geklingelt. Als die Frau öffnete, drängte er sie den Angaben nach zurück in ihre Wohnung, fesselte sie und stahl ihre Geldbörse mit 150 Euro aus ihrem Rollator. Die 75-Jährige brach sich dabei den Oberschenkel und kam ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete.