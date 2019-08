Stegner: Bewerbung für Vorsitz aus Verantwortung für Partei

Kiel/Berlin. SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat seine Bewerbung um den Parteivorsitz mit seinem Willen begründet, in dieser existenziellen Krise der Sozialdemokratie Verantwortung zu übernehmen. Er habe eine sehr klare und eigenständige Linie, sagte Stegner vor Kieler Journalisten. Am Freitagmittag stellte er sich in Berlin mit seiner Mitbewerberin Gesine Schwan der Presse. Mit ihr stimme er in vielen Punkten inhaltlich überein. Beide stünden für das Profil einer linken Volkspartei, die sich nicht über Koalitionen definiert.

Im Hinblick auf das Alter - Stegner ist 59 und Schwan 76 - sagte Stegner, Altersfragen und regionale Aspekte spielten eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Zudem habe Schwan deutlich mehr Power, Ideen und Integrationskraft als viele Jüngere. "Es lohnt sich anzutreten", sagte der Kieler SPD-Fraktionschef auf die Frage nach ihren Chancen.

Er rechne mit weiteren prominenten Bewerbungen, sagte Stegner. Prominenz allein entscheide aber nicht. Es komme viel auf die Veranstaltungen an, bei denen sich die Bewerber den Mitgliedern stellen. Er glaube, dass der Parteivorsitz sehr gut mit dem Posten eines Landtagsfraktionschefs vereinbar wäre, sagte Stegner. Er sei schon jetzt sehr viel in Deutschland unterwegs und oft in Berlin.

Die SPD müsse mehr innerparteiliche Demokratie wagen, sagte Stegner. Sie brauche auch mehr Selbstbewusstsein, Leidenschaft und direkte Sprache. "Wir überlassen die einfache Sprache den Populisten - das ist falsch." Eine Doppelspitze sei keine Patentlösung, könne aber zu einem etwas kollegialeren Führungsstil betragen.