FC St. Pauli auch in Stuttgart ohne zehn verletzte Spieler

Hamburg. Trainer Jos Luhukay vom FC St. Pauli erwartet am Samstag ein schweres Spiel bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. "Wir spielen für mich morgen gegen die beste Mannschaft der Liga. Nicht nur in der ersten Elf, sondern auch in der Breite sind sie am stärksten aufgestellt. Im Umkehrschluss wird das für uns eine sehr schwere Aufgabe", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Freitag vor der Abreise aus Hamburg.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Kiezclub weiterhin viele Verletzungsausfälle zu beklagen hat. "Uns werden wieder zehn Spieler fehlen, die noch nicht so weit sind", berichtete Luhukay. Die Hamburger haben lediglich einen Punkt aus den ersten beiden Spielen geholt und könnten im schlechtesten Fall am 3. Spieltag auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Auch in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals tat sich St. Pauli gegen den Regionalligisten VfB Lübeck schwer und gewann erst im Elfmeterschießen.

Luhukay weiß um die schwierige Ausgangssituation. "Es ist noch nicht so, dass wir in einer Top-Verfassung sind. Wir tun alles dafür, um dort hinzukommen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, eine Leistungssteigerung ist zu sehen", sagte er und setzt in Stuttgart vor allem auf die Routiniers: "Unsere erfahrenen Spieler müssen das Spiel im Griff behalten. Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen."