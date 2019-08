Towers-Trainer trotz Doppelbelastung dankbar und stolz

Hamburg. Cheftrainer Mike Taylor von den Hamburg Towers hat sich vom ersten Testspiel seiner Mannschaft beeindruckt gezeigt. "Benka Barloschky und das Team drumherum macht einen großartigen Job", betonte der US-Amerikaner am Freitag. Am Abend zuvor hatte Taylor das neue Team des Aufsteigers in die Basketball-Bundesliga beim 94:53-Sieg gegen den Drittligisten Rist-Wedel erstmals betreut.

Der 46 Jahre alte Towers-Chefcoach ist derzeit zugleich auch Trainer der polnischen Nationalmannschaft, die im Wochenende im Rahmen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in China am Supercup in der Hansestadt teilnimmt. Daher ist Co-Trainer Barloschky derzeit verantwortlicher Towers-Mann. "Natürlich haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben einen sehr guten Plan", ergänzte Taylor.

Die Doppelbelastung macht ihm keine Probleme. "Für mich ist das ein wunderbarer Moment, diese beiden großartigen Teams betreuen zu dürfen. Ich genieße beides und bin dankbar dafür und stolz." Mit den Polen trifft Taylor am Sonntag in der Towers-Spielstätte edel-optics.de-Arena auf Gastgeber Deutschland.

Die vielen jungen Akteure beim Aufsteiger hätten "die Chance, einen großen Schritt in ihrer Karriere zu machen", betonte Taylor. "Sie können sich zu sehr guten Spielern entwickeln und wir wollen ihnen dabei helfen." Dass die Bundesliga eine große Herausforderung wird, daraus macht Taylor keinen Hehl. Er sagt aber auch: "Das Potenzial in Hamburg ist riesig." Dabei nannte er Alba Berlin als Vorbild für die mögliche Entwicklung der Hamburger in den kommenden Jahren.