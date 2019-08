Grüne zeigen Konzept zur Entwicklung von Hamburgs Innenstadt

Hamburg. Die Grünen-Bürgerschaftsfraktion will heute ihr Konzept zur Entwicklung der Hamburger Innenstadt präsentieren. Diese sei aufgrund ihrer Lage zwischen Alster und Elbe reizvoll, bleibe aber unter ihren Möglichkeiten, teilte die Fraktion mit. Die Vorschläge wollen die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und Fraktionschef Anjes Tjarks vorstellen. Unter anderem sollen die Fußgängerzonen ausgeweitet und der Einzelhandel gestärkt werden. Im Anschluss veranstaltet die Fraktion eine Stadtentwicklungskonferenz, auf der sie ihr Konzept diskutieren will.

Anfang August waren Teile des Rathausquartiers in eine Fußgängerzone umgewandelt worden. Die Kleine Johannisstraße, die Schauenburger Straße sowie Parkplätze am Dornbusch sind bis Ende Oktober für den Autoverkehr tabu. In den Straßenzügen wurden Raum- und Sitzmöbel aufgestellt und mobile Kleingärten angelegt. Organisatoren sind das Bezirksamt Hamburg-Mitte, die Initiative "Altstadt für Alle!", Gewerbetreibende und Gastronomen.