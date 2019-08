Buchholz gegen Linke-Vorstoß zur 1. Klasse in Regionalzügen

Kiel. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will an einer 1. Klasse in Regionalzügen in Schleswig-Holstein festhalten. "Wenn angesichts des Klimawandels unser aller Ziel ist, mehr Menschen für den Umstieg vom Auto oder gar vom Flugzeug auf den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern, dann dürfte es wenig bringen, sämtliche Angebote zu nivellieren", sagte Buchholz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Solange es für die erste Klasse im Regionalexpress Nachfrage gebe, weil Fahrgäste für ihre Reise beispielsweise mehr Komfort oder andere Annehmlichkeiten wünschten, sollte man das Angebot bereithalten.

Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger fordert, die 1. Klasse in Regionalzügen abzuschaffen. Seinen Vorstoß begründet er mit überfüllten Bahnen in der 2. Klasse bei gleichzeitig kaum genutzten 1.-Klasse-Abteilen. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "In Bussen kommen wir schon heute problemlos ohne Klassen aus." Auch auf der Schiene gehöre im Nahverkehr die 1. Klasse abgeschafft.