"Sport Bild"-Award: Horst Eckel wird für Lebenswerk geehrt

Hamburg. Horst Eckel wird am Montag beim "Sport Bild"-Award in Hamburg für sein Lebenswerk geehrt. Der heute 87-Jährige ist der letzte lebende Spieler aus der Weltmeister-Mannschaft von 1954. Beim "Wunder von Bern", bei dem die DFB-Elf im Finale gegen Ungarn mit 3:2 gewann, war Eckel mit damals 22 Jahren der jüngste deutsche Spieler. "Horst Eckel hat eines der größten Wunder der Sport-Geschichte mitbewirkt", begründete "Sport Bild"-Chefredakteur Matthias Brügelmann am Donnerstag die Auszeichnung.

Zum 17. "Sport Bild"-Award in der Hamburger Fischauktionshalle werden rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien erwartet. Verliehen werden neun Preise, unter anderem in den Kategorien "Held des Jahres", "Star des Jahres", "TV" und "eSport". Erwartet werden unter anderem die ehemaligen Olympia-Siegerinnen Britta Heidemann (Fechten), Maria Höfl-Riesch (Ski alpin) und Kristina Vogel, die nach einem Trainingsunfall im Rollstuhl sitzt. Vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV stehen Trainer Dieter Hecking, Sportvorstand Jonas Boldt und Präsident Marcell Jansen auf der Gästeliste.