Hamburgerin Karen Köhler veröffentlicht Debütroman "Miroloi"

Hamburg. Nach dem Erfolg ihres Erzählbandes bringt die Hamburger Schriftstellerin Karen Köhler nun ihren ersten Roman heraus. Das Buch mit dem Titel "Miroloi" wird vom 19. August an im Buchhandel erhältlich sein. Darin beschreibt die 45-Jährige, die in St. Pauli lebt und schreibt, das Leben eines jungen Mädchens in einer fiktiven Gesellschaft. In dieser Welt haben Frauen kaum Rechte, aber jede Menge Pflichten. Das Mädchen hinterfragt die gesellschaftlichen Zustände, schwimmt sich so heimlich wie trotzig frei und findet Freundschaften und die Liebe. Es ist ein Roman gegen gesellschaftliche Zwänge und für starke, selbstbewusste Frauen. Köhler hatte 2014 den Erzählband "Wir haben Raketen geangelt" veröffentlicht, der bei den Kritikern gut angekommen war. Sie erhielt mehrere Literaturpreise und Stipendien im In- und Ausland.