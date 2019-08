HSV-Profi Gyamerah warnt vor Ex-Club Bochum

Hamburg. Außenverteidiger Jan Gyamerah hat vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Freitag gegen den VfL Bochum (18.30 Uhr/Sky) vor seinem Ex-Club gewarnt: "Sie haben eine gute Mannschaft und enormes Potenzial", sagte der Außenverteidiger, der zu Saisonbeginn von der Ruhr an die Elbe gewechselt war, am Dienstag in der Hansestadt. Dass der VfL in den bisher zwei Spielen noch keinen Sieg gefeiert habe, täusche über die wahre Qualität des Tabellen-14. hinweg.

Mit seinem Einstand bei den aktuell drittplatzierten Hanseaten ist Gyamerah zufrieden. In den beiden Liga-Spielen und beim Pokalsieg über den Chemnitzer FC stand der 24-Jährige in der Startaufstellung. "Meine Erwartungen haben sich absolut erfüllt", sagte der Neuzugang.