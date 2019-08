Sea Cloud Cruises sticht 2020 mit drittem Windjammer in See

Hamburg. Die Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises sieht sich mit dem Bau ihres dritten Windjammers im Zeitplan und will mit ihm am 29. August 2020 in See stechen. "Wir freuen uns, das Schiff endlich zu erhalten und die Nachfrage nach unseren Segelreisen befriedigen zu können", sagte der Geschäftsführer der Sea Cloud Cruises GmbH, Daniel Schäfer, am Dienstag in Hamburg. Er sei sehr zuversichtlich, den Starttermin für die Jungfernfahrt halten zu können.

Der Großsegler wird seit November 2018 bei der spanischen Werft Metalsphips & Docks in Vigo gebaut. Er war dort 2008 bei einer anderen Werft auf Kiel gelegt worden, die aber in die Insolvenz ging. Die Hamburger konnten letztendlich den fertigen schwimmfähigen Rumpf (Kasko) übernehmen. "Der Kasko war so gut, darauf wollten wir aufbauen", sagte Schäfer.

Die Kosten des Neubaus wollte er nicht beziffern. Das 138 Meter lange Dreimast-Vollschiff "Sea Cloud Spirit" soll einmal Platz für 136 Passagiere und 85 Besatzungsmitglieder haben.