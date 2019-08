Zwei Hunde sterben bei Wohnungsbrand in Kiel

Kiel. Bei einem Feuer in einer Kieler Dachgeschosswohnung sind am Dienstag zwei Hunde gestorben. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die beiden Mieter befanden sich beim Ausbruch des Feuers nicht in der Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Ein Verkehrsteilnehmer hatte Rauch aus dem Fenster bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Nach dem Ende der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die zwei toten Hunde in der Wohnung.