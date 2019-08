Schwerer Kindesmissbrauch: Ex-Jugendleiter vor Gericht

Kiel. Der ehemalige Leiter einer Jugendeinrichtung in Cuxhaven muss sich von heute an wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung von Schutzbefohlenen vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann aus dem Kreis Segeberg 17 Fälle zur Last. 13 davon wertet die Anklage als schwer, zwei zugleich als Vergewaltigung.

Der Angeklagte sitzt seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft. Er bestreitet nach Angaben der Ermittler die Vorwürfe. Von den Übergriffen und der Ausnutzung des besonderen Vertrauens- und Schutzverhältnisses soll vor allem die Tochter der Lebensgefährtin des Mannes betroffen gewesen sein. Der 46-Jährige soll sich aber auch am Sohn der Frau sowie an einem Jungen aus der Einrichtung der Jugendfürsorge vergangen haben. Die Tatvorwürfe reichen dabei vom Anfassen im Intimbereich bis zum erzwungenen Oralverkehr.

Die Einrichtung in Cuxhaven soll der Mann mehrere Jahre bis Anfang 2018 geleitet haben. Er soll im Februar 2018 nach Strafanzeigen suspendiert worden sein. Die Jugendkammer des Landgerichts hat 13 Verhandlungstage und etliche Zeugen vorgesehen. Das Urteil könnte demnach Ende Oktober fallen.