Hamburg. Der in Hamburg vor Gericht stehende 70 Jahre alte Bankräuber gab im Privatleben offenbar den Gentleman. "Er war immer sehr höflich und freundlich und nett", sagte ein ehemaliger Vermieter am Montag als Zeuge. Der Angeklagte habe zusammen mit seiner Mutter in der Hamburger Wohnung gelebt und seine Miete immer pünktlich in bar bezahlt. 2001 oder 2002 seien die beiden nach Kiel gezogen. Von den Vorstrafen seines Mieters als Bankräuber habe er gewusst, sagte der 94-jährige ehemalige Angestellte und selbstständige Taxiunternehmer. Michael J. habe ihm damals aber gesagt, er habe seine Strafe abgesessen und sei "sauber".

Eine Schülerin, die den Überfall vom 12. Januar 2017 auf die Hamburger Sparkasse an der Holstenstraße miterlebte, hatte den Angeklagten von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Sie hatte Todesangst, als Michael J. auf einen Angestellten schoss. Sie zitterte nach der Tat am ganzen Körper, wie sie laut verlesenem Protokoll in einer vorhergehenden Gerichtsverhandlung berichtet hatte. Am Tag nach der Tat war sie in der Schule zusammengebrochen.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Dem 70-Jährigen werden drei Überfälle auf Hamburger Sparkassen vorgeworfen. In der Anklage geht es nicht nur um schwere räuberische Erpressung, sondern auch um versuchten Mord. Der 70-Jährige hat die Überfälle und auch den Schuss zugegeben, eine Tötungsabsicht aber bestritten.

Wegen seiner Eigenart, stets am selben Wochentag zuzuschlagen, wurde der Täter in der Öffentlichkeit als „Donnerstagsräuber“ bekannt. Laut Anklage soll er bei den drei Überfällen zusammen knapp 25.000 Euro erbeutet haben.