Motorradfahrer bei Unfall mit Mähdrescher getötet

Neuschönberg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher ist ein Motorradfahrer in Neuschönberg (Kreis Plön) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der 64-Jährige am Sonntagmittag bei einem Bremsmanöver direkt hinter einem Auto die Gewalt über sein Motorrad verloren. Er sei hingefallen und mit dem entgegenkommenden Mähdrescher zusammengestoßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein Notarzt konnte ihn nicht retten.