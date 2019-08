Neues Schuljahr startet in Schleswig-Holstein

Kiel. Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt in Schleswig-Holstein am Montag das neue Schuljahr. An den allgemeinbildenden Schulen werden 277 400 Schüler erwartet. 88 200 sind es an den Berufsschulen. Damit ist die Gesamtzahl etwas gesunken. Für 22 400 Mädchen und Jungen in den ersten Klassen ist es der erste Schultag überhaupt. Von den insgesamt 23 345 Lehrerstellen waren kurz vor Beginn des Schuljahres rund 200 noch nicht besetzt.