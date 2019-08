Stockender Verkehr am Wochenende in Norddeutschland

Hamburg. Zum Ferienende in fünf Bundesländern ist es am Wochenende auf den Autobahnen in Norddeutschland zu stockendem Verkehr gekommen. Am Sonntag staute es auf der A7 kilometerlang zwischen Quickborn und dem Elbtunnel sowie dem Elbtunnel und Hamburg-Südwest, wie die Hamburger Verkehrszentrale mitteilte.

Auch auf der A1 zog sich der Verkehr zwischen Maschen und Stillhorn sowie Öjendorf und Hamburg-Süd jeweils auf acht Kilometern in die Länge. Zur Mittagszeit habe sich vor allem der Rückreiseverkehr aus Norddeutschland in den Süden bemerkbar gemacht, seit dem Nachmittag seien mehr Fahrzeuge in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Die Staus seien aber nicht durch Autounfälle verursacht worden, sondern lediglich durch hohes Verkehrsaufkommen, teilte die Verkehrszentrale mit.

In einigen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern enden die Sommerferien an diesem Wochenende, in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch.