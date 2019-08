Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Hamburg. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hamburg-Lohbrügge ist ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 81 Jahre alter Autofahrer am Samstag einen Linksabbieger, wollte ausweichen und stieß im Gegenverkehr mit dem Wagen des 34-Jährigen frontal zusammen. Auch der Senior verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die abbiegende 60 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Blessuren.