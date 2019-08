Großbrand vermutlich von Lichterkette ausgelöst

Hamburg. Ein technischer Defekt in einer Lichterkette könnte den Großbrand in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Eidelstedt verursacht haben. "Möglicherweise hat ihn eine Lichterkette ausgelöst", bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag entsprechende Medienberichte. Die Lichterkette soll auf einem Balkon befestigt gewesen sein. Brandermittler des Landeskriminalamtes untersuchen das zerstörte Heim, in dem das Feuer mehr als 13 Stunden wütete.

Alle 40 Bewohner waren am Donnerstag unverletzt aus dem Gebäude gerettet worden. Einige Bewohner der Seniorenwohnanlage wurden in eine Notunterkunft gebracht, einige kamen zu Verwandten. In ihre Wohnungen können sie zunächst nicht wieder zurückkehren. Ob das Gebäude saniert werden kann oder abgerissen werden muss, ist noch nicht entschieden.