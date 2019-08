Husum (dpa/lno) – In Husum startet am Mittwoch der traditionelle Schaf-und Bockmarkt. Bis Sonnabend werden in den Messehallen Schafe prämiert und anschließend versteigert. Der Schafmarkt in Schleswig-Holstein gilt nach Angaben der Organisatoren bundesweit als größter Viehmarkt seiner Art. Er lockt jedes Jahr zahlreiche Schafhalter und Züchter aus ganz Deutschland an die Nordsee.

Sie kommen nicht nur, um Böcke und Schafe zu kaufen und zu verkaufen, "sondern auch um Neuigkeiten und alte Geschichten auszutauschen", sagte Karl-Henning Hinz vom Landesverband der Schaf- und Ziegenzüchter. "Der Auktionator preist die Tiere mit Herzblut und "op platt" an, und so wird die Auktion für alle zu einem schönen Schafspektakel."

Schleswig-Holstein gilt nach Angaben des Landesverbands mit seinen derzeit rund 195 000 Schafen als drittgrößtes Schafland in Deutschland nach Bayern und Baden-Württemberg. Hier grasen neben dem Texelschaf unter anderem das Suffolk-Schaf, das weißköpfige Fleischschaf, das schwarzköpfige Fleischschaf sowie das "Bleu du Maine" (Blaukopfschaf). Größtenteils werden die Tiere zur Fleischerzeugung gehalten.