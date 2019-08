Günther bekräftigt Bekenntnis zum Uni-Klinikum

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat ein klares Bekenntnis zur finanziellen Unterstützung des Universitätsklinikums abgegeben. "Wir haben ein Rieseninteresse an einer sehr hohen medizinische Qualität unseres einzigen Maximalversorgers und wissen, dass wir da auch im Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen müssen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das geht auch mit finanziellen Verpflichtungen einher." Das Klinikum, das am kommenden Freitag in Anwesenheit Günthers einen großen Neubau auf dem Campus Kiel eröffnen wird, hatte im Frühjahr zusätzlichen Finanzbedarf angemeldet. Vorstandschef Jens Scholz forderte 130 Millionen Euro jährlich mehr vom Land.