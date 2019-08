Erneut Gegenstand von Autobahnbrücke auf Auto geworfen

Lentföhrden. Auf der A7 bei Lentföhrden (Kreis Segeberg) hat ein Unbekannter von einer Brücke aus einen Gegenstand auf ein Auto geworfen. Bei dem Vorfall am Freitagmorgen sei niemand verletzt worden, da die Windschutzscheibe nicht durchschlagen worden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Erst am Donnerstag hatten Unbekannte auf der A23 das Auto einer 54-Jährigen mutmaßlich mit einem Stein beworfen. Auch hierbei sei die Windschutzscheibe beschädigt, die Fahrerin selbst aber nicht verletzt worden. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen.