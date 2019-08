Farbanschlag auf Haus von Kieler AfD-Kreisvorsitzenden

Kiel. Unbekannte Täter haben einen Farbanschlag auf das Haus eines AfD-Kommunalpolitikers aus Kiel verübt. Die Haustür des Mehrfamilienhauses wurde mit einem Stein eingeschlagen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Außerdem sei an mehreren Stellen "Fuck AfD" auf die Hauswand gesprüht und es seien die Reifen von drei Autos zerstochen worden. "Wir haben keine Täterhinweise", sagte der Sprecher. Der Staatsschutz ermittle. Der Vorfall wurde am Freitagmorgen festgestellt.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Claus Schaffer sagte, es handle sich bei dem Vorfall nicht um den ersten Einschüchterungsversuch gegen den Kreisvorsitzenden. Bereits im Juni hätten Täter den Satz "Nazis raus aus den Parlamenten - Fuck AfD" auf eine Gartenmauer gesprüht, die dem Hauseingang des Ratsherrn gegenüberliege.