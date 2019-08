Sperrungen vor Fertigstellung von Lärmschutztunnel Schnelsen

Hamburg. Vor der vollständigen Inbetriebnahme des A7-Lärmschutztunnels in Hamburg-Schnelsen muss die Autobahn an drei Wochenenden gesperrt werden. Die erste Sperrung am Wochenende 16. bis 18. August betrifft nur die Fahrbahn in Richtung Flensburg/Kiel beziehungsweise Heide (zur A23), und zwar zwischen Stellingen und Schnelsen beziehungsweise Eidelstedt. In der Zeit soll auf rund fünf Autobahnkilometern vor und hinter dem Tunnel offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd ist, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord am Freitag mitteilte.

Eine Sperrung der A7 in beide Fahrtrichtungen folgt am Wochenende 25. bis 28. Oktober. Dann soll die neue Oströhre in Betrieb genommen werden. Seit Juni vergangenen Jahres rollt der gesamte Verkehr durch die zuerst gebaute Weströhre, nun soll er in die zweite Röhre verlegt werden. Auch diese Verkehrsführung wird ein Provisorium sein. Erst nach einer weiteren Vollsperrung vom 6. bis zum 9. Dezember sollen die Autos auf je zwei Spuren durch beide Röhren fließen. Das gilt als Inbetriebnahme des gesamten Tunnels, wie Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl sagte. Jeweils dreispurig werden Autofahrer die beiden Röhren erst ab Frühjahr 2020 nutzen können.