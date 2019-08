Oberbürgermeister: Umbau der Kieler Innenstadt auf gutem Weg

Kiel. Ein umstrittenes Innenstadt-Projekt in Kiel hat kräftige private Investitionen ausgelöst. In die Bebauung am Kleinen-Kiel-Kanal fließen nach Angaben von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mehr als 100 Millionen Euro. Bei dem Kleinen-Kiel-Kanal handelt es sich um eine 170 Meter lange und etwa zehn Meter breite künstliche Wasserfläche. Der Bau solle wie geplant am Jahresende fertig sein, sagte Kämpfer (SPD) am Freitag. Vor wenigen Tagen sei auch die bisher vakante Wassertechnik vergeben worden.