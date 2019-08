Kiel ohne Spielmacher Lee zum Pokalspiel nach Salmrohr

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht mit Personalsorgen in das DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Sechstligisten FSV Salmrohr. Spielmacher Jae-Sung Lee ist angeschlagen und wird nicht zum Kader von Trainer André Schubert gehören. Mittelfeldspieler Jonas Meffert laboriert an einer Prellung im Oberschenkel. Ob der 24-Jährige spielen kann, ist fraglich. "Im Moment sieht es leider nicht so aus", sagte Schubert am Freitag.

Die "Störche" gehen als klare Favoriten in die Partie beim Rheinlandligisten, unterschätzen den Kontrahenten allerdings nicht. "Wir wissen, dass der FSV Salmrohr über eine gute Mentalität verfügt und werden das Spiel sehr ernst nehmen", sagte André Schubert. "Auf keinen Fall werde ich eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aufstellen. Es geht nicht darum, Spieler zu schonen."

Auch Alexander Mühling versichert, den einstigen Zweitligisten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch dieses", sagte Holstein Kiels Mittelfeldmotor. In der vergangenen Saison waren die Kieler bis ins Achtelfinale gekommen und dort erst sehr unglücklich mit 0:1 gegen den Bundesligisten FC Augsburg ausgeschieden.