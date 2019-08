Tschenscher würdigt 100 Jahre Volksbund

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge als wichtigen Beitrag für Frieden und Demokratie in Europa gewürdigt. Bis heute verbinde der Volksbund die Grabpflege und Erinnerung an die Kriegsopfer mit einer Mahnung an die Ursachen von Krieg und Gewaltherrschaft, sagte er am Freitag bei einem Senatsempfang zum 100-jährigen Bestehen des Volksbundes im Rathaus. "Er arbeitet in dem Bewusstsein, dass es wichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten, um Verständigung, Versöhnung und Frieden unter den Völkern zu fördern." Insbesondere die vom Volksbund unterstützte Begegnung von Jugendlichen ehemals verfeindeter Länder sei dabei wichtig.

Der Volksbund war 1919 ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs gegründet worden, um sich um die im Ausland liegenden Gräber der insgesamt mehr als zwei Millionen gefallenen deutschen Soldaten zu kümmern.