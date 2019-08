Alter Dame Schmuck für 48 000 Euro gestohlen: Prozessbeginn

Hamburg. Zwei Diebe haben einer alten Dame in Hamburg-Nienstedten Schmuck im Wert von 48 000 Euro gestohlen - nun beginnt am Montag der Prozess gegen zwei 36-Jährige. Zumindest einer der Angeklagten steht dabei im Verdacht, an einer ganzen Serie von Wohnungseinbrüchen in Seniorenwohnanlagen beteiligt gewesen zu sein, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte

Am frühen Abend des 31. Januar hatten die Täter die Terrassentür zur Wohnung der älteren Dame in einer Seniorenwohnanlage aufgehebelt und stahlen Schmuck im Wert von 48 000 Euro sowie eine Cartier-Armbanduhr, Bargeld und persönliche Papiere. Laut Polizei handelt es sich dabei wahrscheinlich nicht um einen Einzelfall. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des einen 36-jährigen fanden Beamte Schmuck, Euroschecks und HSV-Tickets, die teilweise auch anderen bekannten Einbruchstaten in Altenwohnanlagen zugeordnet werden konnten.