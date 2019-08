A7-Sperrungen wegen Tunnelbaus in Schnelsen

Hamburg. Vor der Eröffnung der zweiten Röhre des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Schnelsen sind noch drei Autobahnsperrungen erforderlich. Einzelheiten wollen die Verkehrsbehörde und die Bundesplanungsgesellschaft Deges heute erläutern. Eine erste Sperrung zwischen Stellingen und Schnelsen hat das Baukonsortium Via Solutions Nord bereits für das Wochenende vom 16. bis zum 19. August angekündigt. In der Zeit soll auf der Richtungsfahrbahn Nord (Flensburg/Kiel) offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd sei.

140 Lkw-Ladungen mit rund 3500 Tonnen Mischgut müssen herangeschafft werden. Möglich ist das Ganze aber nur bei gutem Wetter. Bei schlechter Witterung müssten der Asphalteinbau und die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Norden verschoben werden.

Für Oktober und Dezember ist jeweils eine Vollsperrung geplant. Diese sind nach Angaben der Verkehrsbehörde nötig, um die Inbetriebnahme der zweiten, rund 550 Meter langen Tunnelröhre vorzubereiten. Ende des Jahres soll sie für die Autofahrer freigegeben werden. Seit Juni 2018 rollt der Verkehr in beiden Richtungen durch die erste, westliche Röhre.