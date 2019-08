DFL und DFB zu Jatta: Spielberechtigung behält Gültigkeit

Frankfurt/Main. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben die Spielberechtigung für Bakery Jatta von Zweitligist Hamburger SV für "aktuell" gültig erklärt. Dies schrieben die beiden Verbände in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. "Die DFL und der DFB haben Interesse an einer schnellen Aufklärung des Sachverhalts und stehen hierzu mit dem Hamburger SV im Austausch. Da es bisher keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakery Jatta, geboren am 6. Juni 1998, aktuell ihre Gültigkeit", heißt es darin wörtlich.

Der "Sport Bild" zufolge soll es Zweifel an Jattas Identität geben, der seit 2016 beim HSV spielt und dort bis Mitte 2024 unter Vertrag steht. Jatta äußerte sich nach der Veröffentlichung noch nicht. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt hatte am Donnerstag gesagt: "Wir stehen voll hinter Bakéry und werden ihn auch weiterhin voll umfänglich im Trainings- und Spielbetrieb einplanen, zumal er ein wertvoller Spieler und voll integrierter, geschätzter Teamkollege ist."