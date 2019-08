Mehr Geschwindigkeitskontrollen am Tag der Erstklässler

Kiel/Hamburg. Mit Beginn des neuen Schuljahres in Schleswig-Holstein müssen Autofahrer mit verstärkten Verkehrskontrollen rechnen. Der Fokus der Geschwindigkeitsüberwachung zum Schutz der Kinder liege in der Umgebung von Schulen, sagte ein Sprecher der Landespolizei in Kiel am Donnerstag.

In Schleswig-Holstein werden in diesem Jahr rund 22 400 Erstklässler mit ihren Schultüten erwartet, wie David Ermes vom Kieler Bildungsministerium sagte. Hamburg erwartet nach Angaben der Schulbehörde rund 15 440 Erstklässler. Dazu kommen rund 9100 Kinder, die für die Vorschule an den staatlichen Schulen angemeldet wurden, sagte Sprecher Peter Albrecht.

Einschulung in Schleswig-Holstein ist am 14. August, in Hamburg für die Erstklässler am 13. August. Die Vorschulkinder werden in der Hansestadt den Angaben zufolge am Montag oder am Mittwoch nach den Sommerferien eingeschult.