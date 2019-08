Handball-Meister Flensburg-Handewitt will in Pokal-Endrunde

Flensburg. Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt sieht sich nicht als Favorit auf den Titel in der bevorstehenden Bundesliga-Saison. "Favorit auf den Meistertitel ist der THW Kiel", sagte Trainer Maik Machulla am Donnerstag. Mit seiner Mannschaft wolle er so lange wie möglich oben mitspielen. Zudem ist ihm ein anderer Wettbewerb wichtig: "Wir möchten nach Hamburg. Der deutsche Meister gehört ins Final Four." In seinen ersten Jahren als Trainer hatte es Machullas Mannschaft nicht geschafft, sich für die Endrunde um den DHB-Pokal zu qualifizieren. Einziger Zugang für die kommende Saison ist der Pole Michal Jurecki.