Wieder Steinwurf auf der A 23: Fahrerin bleibt unverletzt

Halstenbek. Unbekannte haben offenbar das Auto einer 54 Jahre alten Frau auf der A23 bei Halstenbek im Kreis Pinneberg mit einem Stein beworfen. Der Stein habe die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt, als es eine Brücke passierte, berichtete die Polizei am Donnerstag. Deshalb gehen die Ermittler von einem Steinwurf aus. Die Fahrerin wurde bei dem Vorfall am Mittwoch nicht verletzt, der entstandene Schaden an der Frontscheibe wird nach Polizeiangaben auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.