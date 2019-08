Anhänger des Chemnitzer FC: Fanmarsch vor Spiel gegen HSV

Chemnitz (dpa) – Die Anhänger von Fußball-Drittligist Chemnitzer FC planen vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV einen Fanmarsch durch die Innenstadt. Laut einem am Donnerstag im Internet verbreiteten Aufruf unter dem Motto "Tot sind wir noch lange nicht! Für den Club – Für den Nachwuchs – Für den e.V." wollen sich die Fans am Sonntag zunächst am Karl-Marx-Monument im Stadtzentrum treffen und anschließend zum Stadion an der Gellertstraße laufen.

Der CFC hatte sich am Montag von seinem Kapitän Daniel Frahn wegen dessen angeblicher Nähe zu Fans aus der rechtsradikalen Szene getrennt. Daraufhin war Sportdirektor Thomas Sobotzik nach eigenen Angaben per WhatsApp-Nachrichten bedroht worden.