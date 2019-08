15-jährige stirbt bei Verkehrsunfall: Verfahren gegen Fahrer

Schmilau. Eine 15-Jährige ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 202 nahe Schmilau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ums Leben gekommen. Sie saß im Auto eines angetrunkenen 22 Jahre alten Mannes, der von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr, wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Donnerstag mitteilte. Die 15-jährige Beifahrerin starb im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die L202 war nach dem Unfall kurz nach Mitternacht zwei Stunden lang für den Verkehr voll gesperrt.