Zwei Kilogramm Marihuana in Hamburg-Jenfeld sichergestellt

Hamburg. Die Polizei hat drei mutmaßliche Drogendealer in Hamburg-Jenfeld festgenommen und über zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren den Beamten am Dienstagabend zwei Männer aufgefallen, als diese ein Wohnhaus mit einer prall gefüllten Einkaufstasche verließen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein viertel Kilogramm Marihuana und nahmen die Männer vorläufig fest.

Die Beamten des Drogendezernats durchsuchten anschließend die Wohnung, aus der die Männer kamen, und stellten dabei weitere 1,9 Kilogramm Marihuana sicher. Der mutmaßliche Bewohner, der während der Durchsuchung nach Hause zurückkehrte, versuchte noch zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Bei der Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige und verletzte dabei einen Polizisten leicht.