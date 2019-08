"Aalutsetten in de Schlie": 150 000 kleine Aale ausgesetzt

Maasholm. Fischer und Helfer haben am Mittwoch rund 150 000 kleine Aale in Maasholm in der Schlei ausgesetzt. Damit soll dem seit Jahren rückläufigen Bestand entgegengewirkt werden, wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte. Das "Aalutsetten in de Schlie" hatte 2010 begonnen. Umweltstaatssekretärin Dorit Kuhnt sagte, sie sei beeindruckt vom unermüdlichen Einsatz der Fischer. "Sie haben das Aalutsetten Jahr für Jahr größer gemacht und ihm eine Strahlkraft für den Erhalt des Aals verliehen, die mittlerweile deutlich über die Schlei hinausreicht."

Der Bestand des Europäischen Aals hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Deswegen werden verstärkt junge Aale in Gewässer gesetzt. Die jungen Fische werden nach Angaben des Ministeriums an der Atlantikküste in Frankreich oder England gefangen und kommen, sofern sie nicht direkt in diesem Stadium besetzt werden, als kleine Glasaale (ca. 0,5 Gramm) zunächst in eine Aalfarm, wo sie auf eine Größe von vier bis zwölf Gramm aufgepäppelt werden. Anschließend werden sie im ganzen Land verteilt.