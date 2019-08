Motorradfahrer flüchtet auf der Reeperbahn vor der Polizei

Hamburg. Ein Motorradfahrer ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt durch eine Tempo-30-Zone in Hamburger gerast. Als er in einem Stau dann von der Polizei angehalten wurde, ergriff er die Flucht, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Mann war am Dienstagabend auf der Reeperbahn den Beamten aufgefallen, als er unter Maximalbeschleunigung von Kreuzung zu Kreuzung raste. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte er schließlich in der Stresemannstraße gestellt werden. Motorrad und Führerschein des Fahrers wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn eingeleitet.