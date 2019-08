Noch eher dünnes Netz von E-Ladesäulen im Norden

Kiel. Unter den westdeutschen Flächenländern hat das kleine Schleswig-Holstein die drittwenigsten Ladesäulen für Autos mit Elektro-Antrieb. Das geht aus Angaben der Bundesnetzagentur hervor. Demnach gab es im Norden zum Stichtag 19. Juli 463 gemeldete Ladesäulen. Das flächenmäßig größere Rheinland-Pfalz hat 455, das viel kleinere Saarland 34. Der Stadtstaat Hamburg kommt auf 449. Über die meisten Ladesäulen und auch ein dichteres Netz als Schleswig-Holstein verfügen Bayern (1992), Nordrhein-Westfalen (1740) und Baden-Württemberg (1439). In den ostdeutschen Flächenländern ist die Zahl deutlich niedriger als in Schleswig-Holstein.

Die größte Dichte an Ladesäulen gibt es im nördlichsten Bundesland in Kiel, am Hamburger Rand, in Lübeck und Umgebung, in Rendsburg und im Raum Husum.

Für Deutschland insgesamt listet die Bundesnetzagentur aktuell rund 9700 Ladesäulen auf. Die Übersicht enthält aber nur die Ladeeinrichtungen, deren Betreiber einer Veröffentlichung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur ausdrücklich zugestimmt haben. Da keine lückenlose Meldung vorgeschrieben ist, gibt es tatsächlich mehr öffentlich zugängliche Ladesäulen in Deutschland als in der Übersicht der Netzagentur angegeben. In Deutschland sind laut Kraftfahrtbundesamt derzeit rund 120 000 reine Elektroautos und 87 000 Plug-in-Hybride unterwegs.