Prozess um Mord an Freundin begonnen: Angeklagter schweigt

Lübeck. Am Lübecker Landgericht hat am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 23 Jahre alten Iraker begonnen. Er soll im Februar dieses Jahres seine Freundin, eine 28-jährige Iranerin, erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus niederen Beweggründen vor. Mit der Tat habe der Angeklagte verhindern wollen, dass sich seine Freundin einem anderen Mann zuwendet, hieß es in der Anklage. Ihre Leiche wurde am Nachmittag des Tattages von einem Spaziergänger an einem Feldweg in Gremersdorf im Kreis Ostholstein entdeckt. Der Angeklagte äußerte sich am Mittwoch nicht zu dem Anklagevorwurf. Ihr Mandant wolle sich weder zur Tat noch zu seiner Person äußern, sagte seine Verteidigerin.