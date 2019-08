Prozess um Tötung von Iranerin in Gremersdorf beginnt

Lübeck. Am Lübecker Landgericht beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod einer 28-jährigen Iranerin. Ihre Leiche war im Februar in einer Blutlache an einem Feldweg in Gremersdorf im Kreis Ostholstein gefunden worden. Angeklagt ist der heute 23 Jahre alte Freund der Frau. Der Iraker soll seine Freundin nach Auffassung der Staatsanwaltschaft aus Eifersucht erstochen haben. Mit ihrer Tötung habe der Angeklagte verhindern wollen, dass sich die Frau einem anderen Mann zuwendet. Der Angeklagte, der sich in Untersuchungshaft befindet, schweigt bislang zu den Vorwürfen.