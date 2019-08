VfB Lübeck fair: Ein Sack Bälle für St. Pauli

Hamburg. Ball-Wechsel in Hamburg: In dieser Woche trainiert der FC St. Pauli mit anderen Bällen. Der Fußball-Zweitligist hat vom VfB Lübeck, am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) Gegner im DFB-Pokal, einen Sack Bälle der Marke Hummel geschickt bekommen. Ansonsten üben und spielen die Hamburger mit Bällen des Herstellers Derbystar. Diese sind im Ligabetrieb vorgeschrieben.

Im DFB-Pokal jedoch darf jedes Heimteam das Spielgerät selbst bestimmen. Damit sich der FC St. Pauli mit den Flugeigenschaften des anderen Spielgeräts vertraut machen kann, schickte der Regionalligist aus Lübeck den favorisierten Hamburgern zehn Bälle. Schließlich heißt es an der Trave: Fair geht vor. Am Dienstag kamen diese auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße erstmals zum Einsatz und werden bis zum Spiel genutzt. Vor dem Erstrundenspiel vor drei Jahren, als beide ebenfalls aufeinandertrafen, schickte der VfB ebenfalls Bälle. St. Pauli gewann mit 3:0.