Zahl der Schüler steigt zum neuen Schuljahr auf über 200.000

Hamburg. Erstmals seit Jahrzehnten werden in Hamburg mit Beginn des neuen Schuljahres wieder mehr als 200 000 Kinder und Jugendliche die Schulbank drücken. Allein die Zahl der neuen Grundschüler in Klasse 1 steigt laut Anmeldezahlen um 5,3 Prozent auf 15 440, wie Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag mitteilte.

14 360 Mädchen und Jungen starten demnach am Donnerstag in den fünften Klassen der staatlichen Schulen. Dabei seien Gymnasien und Stadtteilschulen mit 7207 beziehungsweise 6964 Schülern, die neu eingeschult werden, nahezu gleichauf. Rabe sprach von einer positiven Entwicklung, die die Gleichwertigkeit beider Schulformen unterstreiche. Die steigende Schülerzahl schlage sich auch in 333 neuen Lehrerstellen nieder. Dabei sei nur etwa die Hälfte der neuen Stellen dem erhöhten Grundbedarf geschuldet, sagte Rabe. "Die andere Hälfte dient der qualitativen Verbesserung."

Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag, die Einschulung der Erstklässler findet in der kommenden Woche statt. Zuletzt hatten in den 70er-Jahren mehr als 200 000 Schüler Hamburger Schulen besucht.