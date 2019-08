Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Tornesch

Bad Segeberg. Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Tornesch im Kreis Pinneberg gestorben. Der 20-Jährige sei am Montagabend auf dem Kanaldamm in Richtung Liether Moor unterwegs gewesen, als er wegen einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin sei er von den Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort.