Oldenburger Ringwall-Stiftung erhält Denkmalschutz-Preis

Berlin/Oldenburg. Für ihre Verdienste um das archäologische Denkmal "Oldenburger Ringwallanlage" in Ostholstein bekommt die Stiftung Oldenburg Wall e. V. einen Deutschen Preis für Denkmalschutz. Sie ist einer von sechs Preisträgern der "Silbernen Halbkugel", wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz am Montag mitteilte. Das Nationalkomitee ehrt in diesem Jahr zwölf Persönlichkeiten und Personengruppen, die sich in besonderem Maße um den Erhalt des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht haben. Die Preise werden am 28. Oktober 2019 in Naumburg (Sachse-Anhalt) feierlich überreicht.

Die "Oldenburger Ringwallanlage" gilt als zweitgrößtes archäologisches Denkmal in Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit dem Archäologischen Landesamt und der Universität Kiel sei es dem 1978 gegründeten Verein gelungen, den Burgwall wieder als Geschichtsdenkmal sichtbar werden zu lassen, ihn in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rufen und seinen wissenschaftlichen Stellenwert zu begründen, heißt es in der Begründung zu der Auszeichnung. So betreibe die Stiftung nicht nur ein Museum zur Burgwallgeschichte und der archäologischen Überlieferung. Sie betreue auch viele Veranstaltungen, habe Teile des Burgwalls in ursprünglicher Höhe rekonstruiert und mache mit spektakulären Nachbauten wie den eines Schiffes und eines Slawendorfes als Erlebnisort auf sich aufmerksam.