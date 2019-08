VfB Stuttgart zu Ex-HSVer Mangala: "100 Prozent eingeplant"

Stuttgart/Hamburg. Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart will Mittelfeldspieler Orel Mangala in dieser Transferperiode nicht mehr abgeben. Der 21 Jahre alte belgische Profi, der in der vergangenen Saison an den Hamburger SV ausgeliehen war, sei zu "100 Prozent eingeplant", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag. Zu Mangala hatte es zuletzt immer wieder Transfergerüchte gegeben, Fenerbahce Istanbul soll Interesse an der Verpflichtung gehabt haben.