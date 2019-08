Airbus stockt im Hamburger Werk Finkenwerder Personal auf

Hamburg. Der Flugzeughersteller Airbus hat in seinem Werk in Hamburg-Finkenwerder seit Mitte vergangenen Jahres rund 1000 Mitarbeiter eingestellt. Das sagte eine Airbus-Sprecherin dem "Hamburger Abendblatt" (Montag). Grund hierfür sei das gut gefüllte Auftragsbuch für die A320-Familie. Zusätzlich seien Arbeitskräfte aus dem A380-Programm hinzugestoßen, weil das größte Passagierflugzeug der Welt 2021 letztmals gebaut werden soll.

Am Standort Hamburg seien derzeit knapp 14 000 Mitarbeiter beschäftigt, wird die Sprecherin vom Blatt zitiert. Ende 2017 waren es rund 12 700. Eingestellt wurden laut Bericht Struktur- und Ausrüstungsmechaniker, Maler/Lackierer sowie Ingenieure. Nach Angaben der Sprecherin sollen in diesem Jahr am Standort Hamburg weitere Mitarbeiter eingestellt werden.