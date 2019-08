HSV bestreitet erstes Zweitliga-Spitzenspiel bei Nürnberg

Hamburg. Für den Hamburger SV steht heute das erste Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga an. Das Team von Trainer Dieter Hecking gastiert beim 1. FC Nürnberg und hofft beim Bundesliga-Absteiger auf den ersten Saisonsieg. Hecking kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, denn 2009/2010 rettete er den FCN in der Relegation vor dem Abstieg aus der Bundesliga.

"Das ist eine gute Mannschaft. Sie lebt von körperlicher Robustheit", sagte der 54-Jährige über seinen Ex-Club. Seiner Mannschaft rät er, Vollgas zu geben: "Das Wichtigste für den HSV ist, das Potenzial über die gesamte Spielzeit abzurufen." Die Innenverteidiger Ewerton, David Bates und Timo Letschert stehen ihm nicht zur Verfügung. Über 40 000 Fans werden im Max-Morlock-Stadion sein, darunter 3000 HSV-Anhänger.