Fehmarntourismus soll weiter wachsen: Neue Hotels geplant

Fehmarn. Der Tourismus auf Fehmarn soll weiter wachsen. Aktuell gebe es 13 500 Gästebetten auf der Insel, die meisten davon in Ferienhäusern und Appartements. Es fehle vor allem an Hotels, sagte Fehmarns Tourismusdirektor Oliver Behncke. Das könnte sich bald ändern. Am Südstrand in Burgtiefe soll in unmittelbarer Nähe zu den Hochhäusern des IFA-Ferienzentrums ein neues Hotel mit bis zu 800 Betten entstehen. Die Gespräche mit einem Investor liefen, mit dem Baubeginn werde frühestens 2020 gerechnet, sagt Behncke. Auf Deutschlands drittgrößter Insel nach Rügen und Usedom gab es im Jahr 2018 knapp 2,6 Millionen Übernachtungen.