48. Fastnet Race gestartet: 3000 Segler im Rennen

Cowes/Isle of Wight. Das 48. Rolex Fastnet Race hat am Samstagnachmittag vor Cowes auf der südenglischen Isle of Wight mit einer neuen Rekordflotte begonnen: 3000 Segler und Seglerinnen starteten auf 390 Booten aus 29 Nationen in die bedeutende Langstrecken-Regatta. Bei der seit 1925 ausgetragene britischen Segelklassiker waren auch 20 Boote unter deutscher Flagge sowie weitere deutsche Skipper und Segler am Start. In diesem Jahr steht das Rennen auch im Zeichen der Katastrophe von 1979, als in einem Sturm 19 Segler ums Leben kamen.

Am besten kam der Hamburger Segelprofi Jörg Riechers in der Division Class 40 ins Rennen: Der "Imagine"-Skipper und seine Crew führten ihre Klasse nach den ersten 22 Seemeilen an. "Malizia - Yacht Club de Monaco"-Skipper Boris Herrmann (Hamburg), der Mitte August die schwedische Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg über den Atlantik zum UN-Klimagipfel segelt, und sein britischer Co-Skipper Will Harris lagen nach den ersten 30 Seemeilen im Imoca-Feld auf Platz sieben.

Der 2011 vom französischen Segelstar Loick Peyron aufgestellte Rekord von 1 Tag, 8 Stunden und 48 Minuten könnte in diesem Jahr fallen. Das Potenzial für eine neue Bestmarke haben mindestens die gigantischen Trimarane in der Klasse Ultim, die nach 40 Seemeilen der schnellste Weltumsegler François Gabart aus Frankreich auf "Macif" anführte.